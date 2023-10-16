Iğdır’da birden fazla kişiye karşı silahlı yağma suçundan hakkında 37 yıl 11 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 37 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki S.D’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler başlattıkları teknik ve fiziki takibin ardından hükümlünün kaldığı eve operasyon düzenledi. Polis ekipleri 37 yaşındaki S.D.’yi gözaltına aldı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan S.D adli mercilerce tutuklanarak Iğdır S Tipi Cezaevine gönderildi.