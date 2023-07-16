Erzurum’dan tedavi için Diyarbakır’a gelen 37 yaşındaki kadın, tese ameliyatı ve piezo elektrik tedavileri ile anne adayı oldu.

Erzurum’da yaşayan Dilek-Ömer Kaygusuz çifti, evlat sahibi olmak için normal yolları denemelerine rağmen çocuk sahibi olamadı. Birçok kliniğe başvuran çift, aldıkları tedavilerden de olumsuz sonuç aldı. Yumurta tembelliği ve canlı hücre olmaması nedeniyle tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Kaygusuz çiftine tahliller yapıldıktan sonra tedavi sürecine başlandı. Tese ameliyatı ve piezo elektrikle tedavi gören çift, bebek müjdesi aldı.

Dilek Kaygusuz, ilk önce Erzurum’da tedaviye başladıklarını belirterek, yumurtalar kalitesiz olduğu için başarısız olduklarını söyledi. Tavsiye üzerine Hakan Çoksüer’e geldiklerini ifade eden Kaygusuz, “Çok memnun kaldık, şu an gebeyim. Eşim azospermdi, onda da canlı hücre bulundu. Çok mutluyuz. Allah Hakan hoca ve ekibinden razı olsun” dedi.