Başkent’te kendisinden 37 yaş küçük olan eşini silahla 7 yerinden vurarak öldüren şahsın evinde 7 adet av tüfeği ele geçirildi.

Başkent’te kendisinden 37 yaş küçük olan eşini silahla 7 yerinden vurarak öldüren şahsın evinde 7 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olay, Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 77 yaşındaki Muzaffer Ç. ile kendisinden 37 yaş küçük olan eşi Dilek Ç. arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç., kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını öne sürdüğü eşini tabanca ile 7 yerinden vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayan yaşlı adam, eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri Muzaffer Ç.’yi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede ise 7 adet av tüfeği bulundu.

Her hafta binayı temizlemek için gelen temizlikçinin söylemesiyle durumdan haberdar olduklarını belirten çiftin komşusu Çetin Karaboğaz, “Balkona çıktım ve baktım polis araçları vardı burada. Hala devam ediyor. Bu şekilde gördük. Ben zaten en üst kattayım, karşı karşıyayız ama duymadım. Zaten ilkbaharda buraya taşındılar. Bazen adam inerdi aşağıya ve markete giderken tesadüf yolda karşılaşırsak merhabalaşırdık. Bayanı sadece bir sefer temizlik yaparken gördüm” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.