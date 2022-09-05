Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknofest’te bir başarıya daha imza attı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknofest’te bir başarıya daha imza attı.

SCÜ Eğitim Fakültesi Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Bölümü yüksek lisans öğrencisi Hacı İsmail Çıngı’nın kaptanlığını, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi İsmail Furkan Gürün’ün yazılım geliştirme işlerini yürüttüğü, danışmanlığını ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir’in yaptığı PAPBİL projesi, “Eğitim Teknolojileri” kategorisinde üçüncü oldu. PAPBİL, finalleri Samsun’da yapılan “Teknofest Karadeniz”de Eğitim Teknoloji Yarışmaları alanında 37 bin 252 takımı geride bırakarak üçüncülük ödülünü kazandı.

"Parmak izlerinin belli insan gruplarında benzediğini fark ettik"

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Çıngı, “2017 yılında yaptığımız araştırmada parmak izlerinin belli insan gruplarında benzediğini fark ettik. Araştırmamızı derinleştirdiğimizde belli yetenek gruplarındaki insanların parmak izlerinde anlamlı bilgiye rastladık. Daha sonra bu yetenek gruplarındaki insanların nasıl öğrendiği ile alakalı yetenekleri, bilgiyi belleğe işleme teknikleri, kas tipleri ve öğrenme stilleriyle alakalı rehberlik yapabilecek bir yapay zekâ programı geliştirdik. Parmak izlerini analiz ediyoruz. Analiz sonucunda yapay zekâ ile bir raporlama işlemi yapıyoruz. Raporlama işleminden sonra psikolojik danışmanımız çocuğa, öğretmenine ve velisine bu raporu detaylı olarak analiz ediyor. 1 yıl sonra da tekrar parmak izini raporladığımız kişiye ulaşıp, raporda anlattığımız öğrenme stratejilerini eğitim ortamında uygulayıp uygulayamadığını da ayrıca soruyoruz” dedi.

"Artık insanlar bunun farkına vardı"

Sözlerine devam eden Çıngı, “Amacımız ticari bir ürün geliştirmekten çok bilimi eğitime entegre etmek. Çünkü çok yetenekli çocuklarımız bazı yanlış uygulamalar nedeniyle maalesef kaybedilebiliyor. Kimi insan görerek, kimi duyarak, kimi sembolik, kimi uygulayarak kimi de hayal kurarak öğrenir. Herkesin zihin çerçevesi çok farklı. Artık insanlar bunun farkına vardı. İnsanlar nasıl daha kolay öğrendiğini artık biliyor ama bunun bilincine varan kişinin yaşı itibarı ile eğitim-öğretim hayatı çoktan bitmiş oluyor. O yüzden bizler çocuklarımızın nasıl daha kolay öğrendiğini gösteren bir öğrenme karnesi veriyoruz. Bu süreçte de parmak izinden öğrenme karnesini oluşturduğumuz çocuğa rehberlik ediyoruz. Biz bu işlemi 5 - 6 yaşındaki çocuklara yaptığımızda eminim o çocukların öğrenimini kolaylaştırmada çok faydamız olacak. Bir çocuğun hayatına olumlu bir dokunuşumuz olsa, bu alın terimize değeceğine inanıyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.