Adana polisinin yaptığı operasyonda 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana polisinin yaptığı operasyonda 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Pozantı ilçesinden gelen iki farklı kamyonda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önlem alıp kamyonları beklemeye başladı. Bir süre sonra polis kamyonları durdurup arama başlattı. Yapılan aramada kamyonlarda 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis olayla 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.