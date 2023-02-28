Samsun Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki afetzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Depremin ardından hızla deprem bölgesine ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş kent merkezi ve Elbistan ilçesinde bu zamana kadar 365 bin kişiye sıcak yemek ikram etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm gücümüz ve imkanlarımızla afetzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki afetzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Depremin ardından hızla deprem bölgesine ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş kent merkezi ve Elbistan ilçesinde bu zamana kadar 365 bin kişiye sıcak yemek ikram etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm gücümüz ve imkanlarımızla afetzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli olarak 11 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında teyakkuza geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesindeki çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesinde kurulan Gıda İşleme Merkezi ile afetzede vatandaşlar için sıcak yemek üretiliyor. Bu zamana kadar Kahramanmaraş kent merkezi ve Elbistan ilçesinde toplam 365 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunulduğu ifade edildi.

“Tüm gücümüzle afetzede kardeşlerimizin yanındayız”

Afet bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerin canla başla çalışmaya devam ettiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Deprem felaketi sonrasında hızla bölgeye ulaşan ekiplerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için hemen harekete geçtiler. En önemli ihtiyaçlardan olan temiz içme suyu ve sıcak yemek temini noktasında süratle çalışmalarımızı yaptık. Bu zamana kadar 365 bin vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Bundan sonraki süreçte de destek vermeyi sürdüreceğiz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının temini noktasında ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla afetzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.