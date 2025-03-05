Adana’da yaşayan bir kişi, 36 sene önce birliktelik yaşadığı kadının hamile kaldığını ve doğuma bir hafta kala evden kaçıp bebeğini de İncirlik Hava Üssü’nde görevli bir askere sattığını öne sürdü. 36 senedir evlat hasreti çektiğini anlatan şahıs, "O dönemlerde zaten birçok bebek Amerikalı askerlere satılmıştı. Benim evladımı da Amerika’ya sattılar" dedi.

Adanalı Tekin Yavuz (63), 1987 yılında merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’nde çalıştığı iş yerinde B.A. ile tanıştı. Çift, dini nikahla evlendi ve bu birliktelik sonucu kadın hamile kaldı. İddiaya göre B.A., doğuma 1 hafta kala evden kaçtı. Eşini arayan Yavuz, 1 sene sonra ulaştığı kadının "Sen çok kurnazsın. Bu çocuk sana baba demeyecek" cevabı karşısında hayatının şokunu yaşadı. Daha sonra uzun yıllar kadına ulaşamayan Tekin, 1998 yılında Songül Yavuz ile evlendi ve bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi.

Bebek, Amerikalı askerlere satılmış olabilir

2003 yılında B.A.’ya yeniden ulaşan Tekin, 1988 yılında dünyaya gelen evladının öldüğünü öğrendi. Ancak Yavuz, evladının mezar yerini bir türlü bulamadı ve hep şüpheyle yaşadı. Geçtiğimiz aylarda ise Tekin Yavuz, yeniden B.A.’ya ulaştı ancak bu sefer de tehdit telefonları almaya başladı. Şüpheye düşen Yavuz, 1988 yılında dünyaya gelen evladının o dönemde B.A.’nın İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda işçi olarak çalışan eniştesi tarafından Amerikalı askerlere satıldığını öne sürdü.

"Evladımın mezarını bulamadım"

36 yıldır evlat hasreti çeken Tekin Yavuz, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Yavuz, "Doğuma 1 hafta kala evden kaçmıştı. Aradan 1 yıl geçti ve en son ulaştım bana, ’sen çok kurnazsın, bu çocuk sana baba demeyecek’ dedi. Yıllar geçti hiç ulaşamadım ama 2003 yılında tekrar karşılaştık. 2003 yılında bana çocuğumun öldüğünü söyledi. Birçok yer gezdim ama evladımın mezarını bulamadım" dedi.

"Ben çocuklarımı istiyorum"

Son aylarda tehdit edildiğini bu sebeple de bebeğin o dönem Amerikalı askerlere satılmış olma ihtimalinin olduğuna dikkat çeken Yavuz, "Kadın beni arayıp çocuk öldü diyor. Başka bir adam arayıp beni tehdit etti. B.A.’nın o dönemde eniştesi İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda işçi olarak çalışıyordu. O dönemlerde zaten birçok bebek Amerikalı askerlere satılmıştı. Benim evladımı da Amerika’ya sattılar. Şu anda B.’nin ikizleri var. Benim de şu anda ikiz bebeklerim var. Ben iddia ediyorum ki o çocuklar da ikizdi. 36 yaşında benim evlatlarım, ben çocuklarımı istiyorum" ifadelerini kullandı.