Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Briç Spor Kulübü’nün işbirliğinde düzenlenen ‘36. Uluslararası Mersin Briç Festivali’ sona erdi, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Briç Spor Kulübü’nün işbirliğinde düzenlenen ‘36. Uluslararası Mersin Briç Festivali’ sona erdi, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

14 Eylül’de başlayan ‘36. Uluslararası Mersin Briç Festivali’, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde 5 ayrı yarışma şeklinde gerçekleşti. Festivale yurt içi ve yurt dışından 240 sporcu katılım sağladı. ‘36. Uluslararası Mersin Briç Festivali’ ödül törenine, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ve Mersin Briç Spor Kulübü Başkanı Doktor İbrahim Ethem Kerem ile çok sayıda briç sever katıldı.

Türkiye’de en uzun soluklu organizasyonlardan birisi olan ve ülkenin en iyi briç oyuncularının da iştirak ettiği ‘36. Uluslararası Mersin Briç Festivali’ için İstanbul’dan gelen Mehmet Remzi Şakirler ve Okan Özcan açık ikili kategorisinde birinci olurken, yine aynı kategoride Yusuf Sohtorik ve Kenan Özkurt çifti ikinci, Soner Çubukçu ve İlker Çubukçu çifti ise üçüncü oldu.

Genç kategorisinde Metecan Kalaycı ve Oğuzhan Kadıoğlu birinci olurken, kadın kategorisinde Dilek Yavaş ve Hatice Özgür birinci oldu. Senyör kategorisinde Mustafa Kol ve İsmail Selman Ahıpaşaoğlu, karışık kategorisinde ise Arzu Sönmez ve Hüseyin Cesur birinci oldu.

Törende bir konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, “Briçte önemli turnuvalardan birisi olan ve bu yıl 36.’sı düzenlenen ‘Uluslararası Mersin Briç Turnuvası’na katılan tüm sporcuları kutlarken, önümüzdeki yıl aynı etkinlikte tekrar bir arada olmayı ümit ediyorum” dedi.

Törende son olarak dereceye girenler ödüllerini, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ve Mersin Briç Spor Kulübü Başkanı İbrahim Ethem Kerem’in elinden aldı.