Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda en iyi örneklerden biri olan Maximiles Black The Bodrum Cup, 36. yılında da denizde büyük bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda en iyi örneklerden biri olan Maximiles Black The Bodrum Cup, 36. yılında da denizde büyük bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.

“Kazanmaya Yeken Aç” ana temasıyla denize açılan yelkenciler, beş gün boyunca hem kıyasıya bir rekabet içinde yarıştı hem de eğlendi. Emeklerin karşılığı ise Bodrum’un yeni mekanı Halikarnassos’ta yapılan ödül töreninde alındı. Maximiles Black 36. The Bodrum Cup’ın şampiyonları;

· Maximiles Black The Bodrum Cup – Gara Poşet

· Maximiles Black The Bodrum Cup Challenge Kupası – Daima

· Anadolu Sigorta The Bodrum Cup 36. Yıl Özel Kupası – Sallyna

· Opet Cruiser Kupası – Anadolu Hayat Emeklilik Pupa

· Maximiles Black The Bodrum Cup Bodrum’un En Hızlısı (12 mil) – Sallyna

MAXİMİLES BLACK THE BODRUM CUP DÜNYAYA AÇILIYOR

36. kez başarıyla tamamlanan Maximiles Black The Bodrum Cup, dünya çapında yapılacak tanıtım ile yurt dışı pazarına daha fazla açılacak ve Bodrum’un en güzel dönemlerinden biri olan Ekim’de de sezonun devam etmesini sağlayacak.

Her yıl ekim ayının üçüncü haftasını deniz festivaline çeviren Maximiles Black 36. The Bodrum Cup, 21-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. 100’e yakın yelkenlinin yarıştığı, organizasyon ekipleri ile birlikte her gün yaklaşık 200 teknede, 15 bin kişinin denize açıldığı Maximiles Black 36. The Bodrum Cup, bir hafta boyunca heyecan fırtınası estirdi.

Yarış heyecanından eğlenceye, ekonomiden eğitime, sağlıktan çevre koruma ve sosyal sorumluluğa kadar birçok alanda yapılan etkinlikler ilgiyle takip edildi. Bu yıl ilk kez Youtube’ta ve Instagram’da yapılan ve yelken dünyasının tanınan isimlerinden Edhem Dirvana’nın yönettiği canlı yayınlarla yarış heyecanına bütün dünya ortak oldu.

Şişecam tarafından özel olarak hazırlanan beş büyük kupa, beğeni topladı. Ödül töreninin finalinde sahneye çıkan Mert Demir ise tüm katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.