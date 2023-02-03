İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasında 2’si tutuklu 15 sanığın yargılanmalarına devam edilirken, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından verilen birleştirme kararının ardından binanın inşası döneminde belediyede görev yapan sanıklar da ilk kez ağır ceza mahkemesinde savunma yaptı.

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasında 2’si tutuklu 15 sanığın yargılanmalarına devam edilirken, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından verilen birleştirme kararının ardından binanın inşası döneminde belediyede görev yapan sanıklar da ilk kez ağır ceza mahkemesinde savunma yaptı.

Ege Denizi Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada 4’ü tutuklu 9 kişi hakkında, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 2 sanık daha tahliye edildi. Sanık avukatlarının şikayetiyle açılan soruşturmanın ardından,"bilinçli taksirle 6 kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan Rıza Bey Apartmanı’ndaki diş hekimi polikliniği sahipleri Arda Hacarlıoğlu ve Onur Yedikara ile daire sahipleri Selma ve Ender Ensari’nin dosyaları da mevcut davayla birleştirildi ve sanık sayısı 13’e yükseldi.

Öte yandan, o dönem Bayraklı Belediyesinde Fen İşleri Müdür Vekili sıfatıyla imzası bulunan Gamze E. (52) ve Mehmet Ali U. (69) hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılırken, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, her iki dosyanın birleştirilmesine oy birliğiyle karar verdi. Böylelikle Rıza Bey Apartmanı davasında sanık sayısı 15’e yükseldi.

Dönemin belediye görevlileri savunmalarını yaptı

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Serdar Bayram ve Hasan Hüseyin Özkan SEGBİS ile katılırken, bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve mağdurlar salonda hazır bulundu. İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinde "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan, ancak birleştirme kararının ardından asıl dosyaya sanık olarak dahil edilen dönemin belediye görevlileri Gamze E. ve Mehmet Ali U. duruşmada savunma yaptı. Bayraklı Belediyesine ait etüt merkezi tarafından Rıza Bey Apartmanı’nın risk kategorisinde yer aldığı ve performans analizi yapılarak güçlendirme yapılması tavsiyesinde bulunduğu raporda imzası olan Gamze E., söz konusu raporun tavsiye niteliğinde olduğunu savunarak, "Yasal bağlayıcılığı yoktur. Raporun sonuç kısmında bu belirtiliyor. Performans analizi yapılmasını tavsiye edip kararı vatandaşa bırakmışız. Biz vatandaşa sadece kılavuzluk yaparız. Performans analizi sonucu olmadan belediyeler binayı yıkamazlar. Zemin etüdü ardından performans analizi yaptırmanızı tavsiye ediyoruz diyoruz. Biz binaya hasar tespit analizi yapmadık" dedi.

"Evrak olarak eksiği yoktu"

Diğer tutuksuz sanık Mehmet Ali U. da üzerine isnat edilen suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, "Ben hata yapmadım ve içim rahat. İmar müdürünün görevlerinden biri yapıya inşaat ruhsatı vermesidir. O dönem için 1975 yılı yönetmeliğine göre her şeyin hazır olup olmadığına baktım. Evrak olarak eksiği yoktu. Bana gelene kadar 6-7 imzadan geçiyor. Dosyada eksiklik yoktu. Kimse eksik olduğu halde izin verdiğimi söyleyemez" ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özkan, "Ben sadece bir inşaat yapmadım. 1977’den beri bina yapıyorum. Hep aynı şeyleri anlatıyorum. Diğerlerinde eksik malzeme kullanmamışım da bunda mı kullanmışım? Binaya çok kez dokunmuşlar. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık Ali Serdar Bayram da tahliyesini talep etti.

Gamze E. ve Mehmet Ali U.’nun tutuksuz yargılanmalarının devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.