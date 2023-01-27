Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehir girişinde düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 50 paket halinde 35 kilo 500 gram skunk ve 2 paket halinde 1 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ocak’ta araçla şehire yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi alındığını belirtildi.

Batman’da şüpheli araca yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 35 kilo 500 gram skunk maddesi ve içime hazır 1 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

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