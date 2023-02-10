Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenerek Bolu’da bulunan devlet hastanelerine sevk edilen 36 depremzedeyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenerek Bolu’da bulunan devlet hastanelerine sevk edilen 36 depremzedeyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Gerede Devlet Hastanesi olmak üzere Hatay ve Kahramanmaraş’tan toplam 36 depremzede Bolu’ya sevk edildi. Bolu’daki devlet hastanelerine depremzedelerin sevk edilmesiyle, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, yaralı vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Depremzedeler ile yakından ilgilenerek sağlık durumlarını doktorlardan öğrenen Vali Kılıç, "Çok geçmiş olsun. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin, Ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.