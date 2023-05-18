Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdiği çalışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirildi. Başkan Zolan, kendilerini gururlandıran Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığını tebrik etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında gösterdikleri fedakarlık ve başarılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, 6171 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu çerçevesinde ödülü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı. Başlı daha sonra ödülle birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirilerek kendilerini bir kez daha gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini tebrik etti.

Büyükşehir İtfaiye 36 canı kurtardı

Deprem haberini alır almaz Denizli’den ilk yola çıkan ekibin Büyükşehir İtfaiyesi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin 36 canı sağ olarak enkazın altından kurtardığını hatırlattı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Zolan, kendisinin de defalarca deprem bölgesine gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

“11 ilimizi etkileyen büyük bir yıkım oldu. Denizli Büyükşehir Belediyemiz, şehrimiz ve devletimizin tüm kurumları bölge için seferber olup yaraları sarmaya gayret etti. Allah’ım beterinden korusun. Ekiplerimiz hala deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”