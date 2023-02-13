Sakarya’dan deprem bölgesine 36 acil sağlık hizmeti personeli daha afet bölgesinde görev yapmak üzere yola çıktı.

Sakarya’dan deprem bölgesine 36 acil sağlık hizmeti personeli daha afet bölgesinde görev yapmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte 10 ilde meydana gelen yıkımın ardından afet bölgesine tıbbi yardım ve sağlık personeli desteği sürüyor. Bu çerçevede Sakarya Ağız ve Diş Hastane Kampüsünde bulunan ambulans garajından 36 acil sağlık hizmeti personeli daha afet bölgesinde görev yapmak üzere yola çıktı. Sakarya’dan deprem bölgesine gönderilen UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli sayısı ise 82 kişiye ulaştı. Bölgede bulunan sağlık personellerinin geri dönmek istemediklerini aktaran ve giden personellere hitap eden İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, “İnanılmaz bir durum. Giden arkadaşlarımız bölgede canla başla çalışıyor. Bir haftadır orada olan arkadaşlarımızı değiştirmek için geri çağırdığımızda telefonları telsizlerini kapattılar. Dönmeleri için zor ikna ettik. Onlar geliyor, siz gidiyorsunuz. Sizleri çağırdığımızda lütfen gelin ki yerinize gidecek olan arkadaşlarınızı gönderebilelim. Bu bir süreç ve uzun sürecek. Büyük bir felaket yaşadık binlerce insanımız vefat etti ve binlerce insanımız yaralandı. Yıkılan şehirlerde hiç düşünmeden görev yapmak için bölgeye giden tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.