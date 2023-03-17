Örtüleri eskiyen yetiştiricilerin seralarının yenilenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla; Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Balıkesir İli Plastik Sera Örtülerinin Yenileme Projesi” ile 353 üreticiye yüzde 70 hibe ile 5 Milyon Lira değerinde naylon sera örtüsü dağıtımı gerçekleştirildi.

Bin 100 dönüm alanda örtü altı yetiştiriciliği faaliyeti yürütülen Balıkesir’de; örtüleri eskiyen ve kullanılamayacak hale gelen yetiştiricilerin seralarının yenilenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Balıkesir İli Plastik Sera Örtülerinin Yenileme Projesi” dahilinde sera naylonu dağıtımı gerçekleştirildi. 19 ilçede 285 bin metrekare alanda kullanılmak üzere; 353 üreticiye yüzde 70 hibe ile verilen toplamda 5 Milyon Liralık destekle, sera naylonlarını yenilenerek üretime katkı sağlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Paşaalanı Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen törenle 97 bin 451 kilogram plastik sera naylonu üreticilere teslim edildi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, seracılık faaliyetinde bulunan üreticilere verdikleri desteklerden dolayı Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

“Balıkesir, seracılık için mükemmel bir iklime sahip”

Yaklaşık 5 Milyon Lira maliyetli projeyi; Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan “Bu projeyi Büyükşehir Belediyemize sunduğumuzda hemen uygulayalım dediler. Projemiz, Sayın Milletvekilimiz Belgin Uygur’un da katkılarıyla 1,5 ayda sonuçlandı. Balıkesir, seracılık için mükemmel bir iklime sahip ve konumu itibariyle 35 milyon tüketiciye hitap ediyor. Bakanlığımız, Gönen’de 8 bin dekar dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı serasını kuruyor. Bunun devamında; Bigadiç, Kepsut, Gökçeyazı ve Altıeylül’de de devam ettireceğiz. Altyapı çalışmalarımız sürüyor. Projelerimiz hayata geçtiğinde Balıkesir’i kimse tutamaz.” dedi.

Büyükşehir yolculuğuna “Toprağımızın bereketine bereket katacağız.” diyerek çıktıklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bizim tarımla ilgili vizyonumuz da, tarıma bakışımız da bu. Başarmakta, ekmeği büyütmekte kararlıyız. Bu nedenle; hibe ve desteklerle üreticilerimizin yanında olmaya, tarımsal çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte çalışıyoruz. Akılcı planlamalar ve doğru dokunuşlarla yerel üreticimizi koruyacak, doğduğu yerde doymasını sağlayacak adımlar atıyoruz.” dedi.

“Birlikte üretecek, birlikten güçleneceğiz”

Tarım İl Müdürlüğü ve Balıkesir Valiliği ile birlikte; 19 ilçede 353 üreticiye, yüzde 70’i hibe olmak üzere 97 bin 451 kilogram sera naylonu desteğinde bulunduklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Amacımız; girdi maliyetlerinizi düşürmek ve ihtiyaç duyulan sağlıklı gıda ürünlerini üretebilmenizi sağlamak. İstiyoruz ki; modern seralarda üretim yaparak pazar değeri yüksek ürünler elde edin. Belediye Başkanı olarak yaptığınız işi çok önemsiyorum. Birlikte üretecek, birlikte güçleneceğiz. Siz güçlendikçe, şehir güçlenecek. Hep birlikte, bu şehrin havasına, suyuna, toprağına sahip çıkacağız. Şehrimize kattığınız değer için, emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Balıkesir’in tarım potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, üreticiye desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, AK Parti ilçe başkanlı ile üreticiler katıldı.