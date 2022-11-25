VAN (İHA) – Van’da 2013 yılında yapılan ve içerisinde yüzlerce çocuğun eğitim aldığı Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) çevresi yenileniyor.

VAN (İHA) – Van’da 2013 yılında yapılan ve içerisinde yüzlerce çocuğun eğitim aldığı Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) çevresi yenileniyor.

Yusuf Gökçenay BİLSEM’de yapılan yenileme çalışmaları hakkında bir açıklamada bulunan Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gökçenay, “Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi, Van’a ve Vanlıya armağan ettiğimiz anlamlı bir proje oldu. Burada Van’ı temsil edecek yeni nesiller yetişiyor. Bu projede bizim de en ufak bir katkımız olursa ne mutlu bize. Dedem Yusuf Gökçenay, kentte yaptığı yatırımlarla bayrağı babam Yunus Gökçenay’a teslim etti. Ben de babamdan devraldığım bayrağı daha da ileriye götüreceğim. Önce ülkemiz sonra memleketimiz için elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah bundan sonra da iyi projelerle yine ilimize ve ülkemize faydalı olacağız” dedi.

Van’ın iklim koşulları nedeniyle yapılan asfalt çalışmalarının belli bir süreden sonra bozulduğunu belirten Gökçenay, “Okul bahçesinde yenileme çalışmaları yapıyoruz. Bilindiği üzere Van’ın iklim koşulları ve hava şartlarından dolayı belli bir süreden sonra deforme oluyor. Bu nedenle yeni asfalt döküyoruz. İnşallah uzun zaman dayanıklılığını koruyacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yusuf Gökçenay Bilsem Müdürü M. Refik Bayram ise merkezde 350 öğrencinin eğitim aldığını belirterek, “Yusuf Gökçenay, 2013 yılında bize bu güzel eseri bıraktılar. Bizde burada yapılan güzel çalışmalarla adını tüm Türkiye’ye duyurmaya çalışıyoruz. Şu anda 350 yetenekli öğrencimiz burada eğitim alıyor. Ben bu manada bizleri hiç yalnız bırakmayan ve her zaman desteklerini sunan Yunus Gökçenay’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.