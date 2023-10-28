Tuzla’da 29 Ekim kutlamaları çerçevesinde yüzlerce öğrencinin katılımıyla 350 metrelik dev Türk bayrağı kortej yürüyüşünde taşındı. Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocukların heyecanı, Cumhuriyet’in yeni yüzyılı için duydukları mutluluk ve gurur yüzlerine yansıdı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümüne sayılı günler kala Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Tuzla’da da 29 Ekim kutlamaları kapsamında 350 metrelik dev bayrak öğrenciler tarafından el üstünde ilçede dolaştırıldı. Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda 8 okuldan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte çocukların heyecanı, mutluluğu ve Cumhuriyet’in yeni yüzyılı için duydukları heves gözlerinden okundu. Çocuklar, birbirinden güzel marşlarla Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusunu tüm Tuzla’ya yaşattı.

“Çok güzel bir duyguymuş”

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl yürüyüşüne katılan Kırgızistanlı öğrenci Aıana Dzhumanazarova, “Şu an çok güzel hissediyorum, çok güzel bir duyguymuş. Çok mutluyum, harika bir aktivite yaptık; hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“Söylediğimiz milli marşlar beni aşırı gururlandırdı ve duygulandırdı”

Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10’uncu sınıf öğrencisi olan Arda Erdem Taşkıran da, “100’üncü yılın bende ayrı bir değeri var çünkü Cumhuriyet’in tam bir asrı oldu. Çok farklı duygu ve düşüncelerim var, kelimelerle açıklayamayacağım, yaşanması lazım. Yürüyüşte insanların gururlu bir şekilde bize bakması, videolarımızı çekmesi, alkışlaması, söylediğimiz milli marşlar beni aşırı gururlandırdı ve duygulandırdı” dedi.