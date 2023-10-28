DÜZCE(İHA) – Düzce tarımsız, salata marulsuz olmaz projesiyle çiftçiye 350 bin adet marul fidesi dağıtımı yapıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projeleri dahilinde çiftçilere marul fidesi dağıtımı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 2023 yılı tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projeleri dahilinde “Düzce Tarımsız, Salata Marulsuz Olmaz Projesi" ile İl genelinde marul yetiştiriciliği yapan 125 çiftçiye maliyetinin yüzde 75’inin Bakanlık, yüzde 25’inin ise çiftçinin karşıladığı 350 bin adet marul fidesi dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun “Proje ile kışlık sebzeler arasında yer alan marulun teşvik edilmesi ve çiftçilerimize birim alandan yüksek kazanç elde etmeleri sağlanıyor. Ayrıca ilimizin ülkemizdeki büyük tüketim merkezlerine yakın olması pazarlamada sağlayacağı avantajlardan yararlanarak tüketicilere daha taze ürün sunulması ve tarladan tezgaha ulaşım sürecinde yaşanan ürün kayıplarının azaltılması amaçlanmaktadır" dedi.

Esra Uzun projenin toplam maliyetinin 385 bin 315 TL olduğunu sözlerine ekledi.

Tören çiftçilerin arazilerine dikecekleri kendilerine ayrılmış olan marul fidelerini teknik personellerin yardımıyla alarak sona erdi.