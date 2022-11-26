Diyarbakır’da Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3’ü ağır 35 yolcu yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ters yönden yola dahil olmaya çalışan araç kazaya sebep oldu.

Diyarbakır’da Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3’ü ağır 35 yolcu yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ters yönden yola dahil olmaya çalışan araç kazaya sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesinden Diyarbakır istikametine gitmekte olan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3’ü ağır olmak üzere 35 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Şoförün açıklamaları doğru çıktı

İhlas Haber Ajansına (İHA) açıklamalarda bulunan otobüs şoförü Yusuf İ., önüne bir transitin çıktığını, ona çarpmamak için direksiyonunu kırınca toprak çökmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.

O anlara ait güvenlik kamera görüntülerinde, ters yönden yola dahil olmayan çalışan bir aracın kazaya sebep verdiği ortaya çıktı.