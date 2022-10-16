Antalya’nın Serik ilçesinde narenciye fidanları için aşılama dönemi başladı. Ellerine aldıkları bıçaklarla 35 yıldır narenciye fidanlarını aşılayanların tek isteği ise bir ömür sürdürdükleri mesleğin devamı için gençlerin de bu işi öğrenmesi.

Antalya’nın Serik ilçesinde narenciye fidanları için aşılama dönemi başladı. Ellerine aldıkları bıçaklarla 35 yıldır narenciye fidanlarını aşılayanların tek isteği ise bir ömür sürdürdükleri mesleğin devamı için gençlerin de bu işi öğrenmesi.

Türkiye’nin en büyük narenciye yetiştiriciliği yapılan Serik’te turunçgilleri aşılanma dönemi başlandı. Çeşitli yöntemlerle çoğaltılan turunçgiller türlerinin hemen hemen tamamı aşılanıyor. Yılda iki kez yapılan aşıyla yetiştirilen fidanlar, Eylül-Ekim döneminde durgun göz aşısı olarak yapılıyor. Havaların ısınmaya başladığı Nisan-Mayıs aylarında ise yapılan aşı ile bitkilerde filizlenme meydana geliyor.

35 yıldır yapıyorlar

Fidanlara iki dönem aşı yapıldığını belirten 35 yıldır aşı işiyle uğraşan Mustafa Baş, "Mesela bir tanesi Mart’tan sonra yapılır. Bir de Eylül’den sonra havanın şartlarına göre Ekim ayının sonuna kadar yapabilirsin. Bu iş biraz ağır iş, sabır işi. Bu yüzden yeni gençlik bu işi sevmiyor, kolay işleri seviyor. Mesela burada yaptığımız aşı işleri sonrası ağaçlar satış haline geldi. Bu işte elinize diken batıyor o yüzden zor bir iş. Bana sorarsanız zevk alıyorum. Zamanı gelince bu işi yapmadığım zaman duramıyorum. Yalnız bu iş kendi başına olmuyor. İyi bir ustanın yanında yetişmek gerekiyor. Allah bin bereket versin işlerimiz iyi. Yeni nesil bu işleri öğrenirlerse daha iyi olur. Çünkü bizim arkamızdan gelen kalmadı" dedi.

"Anne babadan öğrendik bu işi"

18 yaşında öğrendiği aşı işini 34 yıldır devam ettiren Fatma Akkaya ise "Bu işi gençliğimizden beri yapıyoruz. Anne babadan öğrendik bu işi. Ben burada yapılan aşıyı sarıyorum. Tek tek fidan haline getiriyoruz, yabani filizlerini alıyoruz. Çok büyük bir zorluğu yok. Biraz sıcaktan biraz dikeninden etkileniyoruz. Neden aşılanıyor; yabani turunç istediğiniz gibi limon, portakal aşılanıp yetiştiriliyor ve satılıyor. 18 yaşımdayken annemler de yetiştiriyordu ondan sonra sürekli bu işe devam ediyorum. Biz yaptığımız işten memnunuz, severek gidiyoruz işimize bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

"Kalite bu işte çok önemlidir"

Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde Fidan yetiştiriciliği yapan Ramazan Gaffar da aşılamayı şu sözlerle anlattı: "İlk önce turunçların tohumlarından çimlendirme yaparak başlıyoruz. Fidanı daha sonra tek tek aşılama yaparak keselerde büyütüyoruz. Aşıya geldiği zaman kalem büyüklüğünde aşı gözleri vurularak istediğimiz çeşitlerde bu hale getiriyoruz. Kalite bu işte çok önemlidir. Büyük bir bahçe kurduğunuzda biraz zayıf bir çeşit çıkarsa bahçeyi sökmek zorunda kalıyorsunuz. Biz bu duruma düşmemek adına böyle bir alana tesis kurduk."