Hakkında dolandırıcılık suçlaması ile 8 ayrı dosyadan 35 yıl 60 ay karara bağlanmış hapis cezası bulunan şüpheli Marmaris JASAT timlerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hakkında ‘Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık’ suçu olmak üzere 8 ayrı dosyadan 35 yıl, 60 ay karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.B.T. isimli şahıs Marmaris İlçesinde Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

S.B.T. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.