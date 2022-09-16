Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda hakkında "Bilişim sistemleri kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve mala zarar verme" suçlarından 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. yakalandı.

13 milyon kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi

13 milyon kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi

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