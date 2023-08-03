Eskişehir’de 35 yaşındaki Sezer Keklikci’nin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda üvey kardeşi, üvey babası ve annesi gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Fevziçakmak Mahallesi Çiftehan Sokak’ta meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Sezer Keklikci (35) göğüs bölgesinden vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı olduğu tespit edilen üvey kardeşi Caner Ç.’nin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ankara’da yaşayan ve Eskişehir’e düğüne gelen Sezer Keklikci’nin üvey kardeşi Caner Ç. (22), annesi Necla Ç. (55) ve üvey babası Necmi Ç. (66) yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından ailesiyle birlikte Ankara’ya kaçmak üzereyken yakalanan şüpheli ile maktul Sezer Keklikci’nin aralarında geçmiş döneme ait husumet bulunduğu ve ortak tanıdıklarının düğünlerinde karşılaştıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.