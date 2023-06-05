Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 35.’sini düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali korteji yapıldı. 10 Haziran’a dek 17 tiyatro grubu ve 400’e yakın tiyatro oyuncusunun sahne alacağı festivale tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Zolan, “Denizli tiyatroya doyacak” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 35.’sini düzenlediği Uluslararası Tiyatro Festivali’nin korteji yapıldı. Denizli Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk sunma töreninin ardından düzenlenen korteje, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Uluslararası Tiyatro Festivali için kente gelen yerli ve yabancı tiyatro grupları ve davetliler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüyüşe geçen gruplar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nı takip ederek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar devam eden korteje katıldı. Denizlilerin cadde boyunca yoğun ilgi gösterdiği kortej renkli görüntülere sahne oldu. Makyajları ve kostümleri ile dikkat çeken tiyatrocular şarkı söyleyip dans ettiler. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda toplanan kortejin coşkusuna Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti. Yurtiçi ve yurtdışından gelen tiyatro gruplarını tek tek selamlayan Başkan Zolan, sanatçılarla Cam Horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Zolan’dan festivale davet

Başkan Osman Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böylesi önemli bir festivali 35. kez gerçekleştirmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye’nin birçok kentinden ve yurtdışından gelen tiyatro gruplarının gösterileri aracılığıyla Denizli’de tiyatro severlerin yeni kültürlerle tanışarak, kaynaşacağını ifade eden Başkan Osman Zolan, “Tiyatronun hayata dair verdiği mesaj ve güzellikleri birbirinden özel klasik ve özgün eserler aracılığıyla izlemek çok keyifli olacak. Ben tüm hemşehrilerimi ve bölgemizden gelebilecek olan izleyicileri tiyatro festivalimize bekliyorum” dedi.

“Denizli tiyatroya doyacak”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 35.’sini düzenlediği Uluslararası Tiyatro Festivali’nin kente ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Başkan Zolan, “Şu anda Denizli’mizde 400 tiyatro sanatçısı var. Amatör ruhla uluslar arası seviyede yapılan festivalimiz çok anlamlı. Festivalimizde gençlerimizin kendilerine böylesi bir imkan verilmesi çok kıymetli. Denizli’mizde pek çok salon inşa edildi ve bazı ilçelerimizde de oyunlar sergilenecek. Denizli bu hafta tiyatroya doyacak. O güzelliği hep beraber yaşayacağız. 1984’de başlayan bu serüven her geçen yıl güzelleşerek yoluna devam ediyor. Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını, başarılı geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu. Konuşmanın ardından tiyatro kostümleri ile yürüyüşe katılan grup temsilcileri daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı makamında ziyaret etti.