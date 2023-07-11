Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 17.’si düzenlenen Vatandaş Katılımında En İyi Uygulama Ödüllerinde, “Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi” projesi ile finale kalmayı başardı. Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) tarafından düzenlenen etkinliğe, 35 ülkeden toplam 149 başvuru gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası alanda gerçekleştirdiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen Vatandaş Katılımında En İyi Uygulama ödülüne katılan Büyükşehir Belediyesi, “Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi” projesi ile finale kalmayı başardı. Latin Amerika, Afrika, Avrupa ve Orta Doğudan 35 ülkenin, toplam 149 başvuru gerçekleştirdiği etkinlikte, proje ilk 40 finalist arasında yer aldı.

İlk olarak 2022 yılında geliştirilen ve ilk yılını büyük bir başarı ile tamamlayan “Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi” projesi, 2023 yılında ikinci kez uygulamaya sunularak katılımcı bütçe anlamında iyi bir yönetişim örneği olmayı başardı. Tamamen gençleri kapsayan ve belediyenin karar alma süreçlerine katılımını hedefleyen proje, hem jüri değerlendirmesi hem de vatandaşların oylaması sonucu öne çıkan bir proje olarak yer alıyor. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen Vatandaş Katılımında En İyi Uygulama ödülünde, “Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi Fikir Yarışması” projemiz finale kalmayı başarmıştır. 35 ülkeden 149 proje arasında finale kalarak objektif kriterlere göre kendini ispatlamış olması bizi memnun etmiş ve şehrimiz adına sevindirici bir gelişme olmuştur. Büyükşehir Belediyesi, şehirlerde katılımcı, şeffaf, kapsayıcı, bilgi alışverişi ve demokratik yenilikleri teşvik ederek iyi uygulamaların ödüllendirildiği etkinliklerde yer almaya devam edecektir” denildi.

Açıklamada devam eden mevcut oylama ve proje tarihleri hakkında bilgi verilerek, “Finale kalan projeler 1-12 Eylül tarihleri arasında IOPD Platformunda dünyada çevrimiçi oylamaya çıkacaktır. Oylama ile “Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi” projesinin birinci olacağına inancımız tamdır. Çevrimiçi oylama platformu açıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Projemiz https://lnkd.in/dSr4HhuN. linkinden takip edilebilir. Bununla birlikte 2023 yılı proje başvuruları 30 Temmuz 2023 tarihine kadar devam etmektedir. “Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi Fikir Yarışmasına” gençlerin www.sakarya.bel.tr sitesi üzerinden projeleri ile başvurmalarını ve 2023 yılının büyük ödülünün sahibi olmalarını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.