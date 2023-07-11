İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Aşık Veysel Amfi Tiyatro’da kutlandı. 35 farklı programdan bine yakın yüksekokul mezunu genç kep attı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Diyaliz Programı öğrencisi Hayriye Nur Ökten, mezuniyet töreninde arkadaşları tarafından unutulmadı.

15’inci yılını kutlayan İKMYO 2022 - 2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Aşık Veysel Amfi Tiyatro’da kutlandı. Törene, Dış İşleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, Devlet DDY 3’üncü Bölge Müdürü Cemal Yaşar Tangül ve Sektör Danışma Kurulu Üyeleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, yüksekokulun 15 yıllık eğitim-öğretim hayatındaki gelişim sürecinden bahsederek, meslek yüksekokulu öğrencilerine ve mezunlara yönelik çeşitli kurum-kuruluşlarla yaptıkları protokoller hakkında bilgi verdi.

Arkadaşları Hayriye Nur Ökten’i unutmadı

15’inci yıla özel hazırlanan dünden bugüne 15’nci Yıl Belgeselinin seyredildiği gecede, dereceye giren mezun öğrencilerin ödülleri Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Dış İşleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya ve İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel tarafından verilirken, Ege Bölge Grup Birincisi ve Türkiye 3’üncüsü olan İKMYO Kadın Basketbol Takımı da ödüllendirildi. Kadın basketbol takım sporcularına ve teknik heyete ödüllerini yine İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan verdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Diyaliz Programı öğrencisi Hayriye Nur Ökten ise törende arkadaşları tarafından unutulmadı. Mezun öğrenciler Ökten’in fotoğrafları ile tören sahnesine çıktı.

Tören, meslek andının okunması ve kep atılması ile sona erdi.