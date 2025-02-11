Antalya’da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi Günü dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya gelen Vali Hulusi Şahin, 112 Farkındalık Eğitimini tamamlayan çocuklara hediye takdim etti.

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması ile ilgili çalışmalar değerlendirilerek kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun devamlılığı için yürütülen faaliyetler ele alındı.

Toplantının ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi Günü kapsamında düzenlenen programa katılan Vali Şahin, 112 Farkındalık Eğitimini başarıyla tamamlayan 35 ilkokul öğrencisine hediyelerini takdim etti. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret eden Vali Şahin, merkezde görev yapan personelle bir araya gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi Günü’nü kutladı.

Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde her yıl 11 Şubat’ta kutlanan 112 Acil Çağrı Merkezi Günü, vatandaşların 112 acil çağrı numarasına yönelik farkındalığının artırılması ve acil durumlarda bilinçli bir şekilde ihbarda bulunmalarını amaçlıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen toplantıya, Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Sahil Güvenlik Antalya Hava Grup Komutanı Yarbay Ramazan Kuzu, Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kemal Koçak, AFAD Müdürü Necmi Erçin ve ilgili kurum müdürleri katıldı.