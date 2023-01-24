Bilecik’te geçtiğimiz yıllarda keşfedilen dev altın madeni için nefesler tutuldurken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceği Cuma gününe çevrildi. Erdoğan’ın ilk altın külçesini dökeceği maden sahasında çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor

Bilecik’te geçtiğimiz yıllarda keşfedilen dev altın madeni için nefesler tutuldurken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceği Cuma gününe çevrildi. Erdoğan’ın ilk altın külçesini dökeceği maden sahasında çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gübretaş’a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı 2020’nin son çeyreğinde tespit edilmişti. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş’a ait maden sahasında. 109 ton altın rezervi söz konusu olurken, yaklaşık 6.5 milyar dolar değerinde. 2 yıl madenin çıkarılması için hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürütülürken, o çalışmalar tamamlandı. Cuma günü madenin açılışı gerçekleştirilirken, açılışa katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk altın külçesini dökecek. İlk etapta yüzde 82’lik çıkarılmaya hazır olan rezervde, ilk etapta 1 milyon 252 bin ton altın çıkarılacak.

Türkiye’deki altının yüze 15’inin buradan sağlanacak

Tüm maden sahası işletilmeye başlandığında bu rakam 6-7 ton civarına çıkacağı belirtilirken, Türkiye’deki altının yüze 15’inin buradan sağlanacağı öğrenildi.