Aksaray’da aşırı alkol aldıktan sonra şehrin sembollerinden olan 35 metre yükseklikteki yapıta çıkan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı.

Olay gece yarısı E-90 Karayolu Nevşehir - Ankara Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra E-90 Karayoluna çıkan Y.A. (43) isimli şahıs bir süre ışıkta bekleyen araçların önüne atlayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Ardından dönel kavşakta bulunan ve 35 metre yükseklikteki şehrin sembollerinden olan yapıtın üzerine tırmanan Y.A. herkesin yüreğini ağzına getirdi. Yapıtın en tepesine kadar çıkan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir yandan şahsı inmesi için ikna etmeye çalışırken öte yandan yolda güvenlik önlemleri aldı. 112 Acil Yardım ekiplerinin hazır kıta beklediği olayda Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri ise şahsın düşmesi veya atlaması ihtimali üzerine şişme yatak açarak güvenliği sağladı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı indirmeye ikna edebilmek için uzun süre dil dökerken, aşağıya inmeyi bir türlü kabul etmeyen alkollü vatandaş sigarasını da yakarak yapıtın üzerinde kimi zaman uzanıp yattı, kimi zamanda oturup keyif çattı. Onlarca görevli şahsı ikna etmek için uzun uğraşlar verdi. Bir süre sonra aşağıya inmeyi kabul eden şahıs itfaiye ekiplerinin yangın merdiveni marifetiyle aşağıya indirildi. Kimsenin kendisine dokunmasını istemeyen Y.A. bu kez de aşağıda görevlilere zorluk çıkardı. Polis memurlarını kovan ve kimsenin kendisine dokunmasını istemeyen Y.A. polisin sabırlı müdahalesiyle araca bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.