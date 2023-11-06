Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludurok’un yer aldığı Hakkari’nin Cilo Dağları’nın eteklerindeki Cennet ve Cehennem Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor.

Yüksekova ilçesi sınırında kalan Cennet ve Cehennem Vadisi ile buzulları görmek için kente gelen 35 kişilik grup, bölgedeki doğal güzellikleri görme imkanı buldu. Bir yanda rengarenk bitki örtüsü, dağların üzerini örten kar ve karların erimesiyle oluşan akarsuyun bulunduğu vadide doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, Türkiye’nin en büyük vadi buzulunun bulunduğu bölgeye çıktı. İlçeye gelen 35 kişilik doğasever, Cilo Dağları’nın eteklerindeki Cennet ve Cehennem Vadisi’nde yürüyüş yaparak günün keyfini çıkardı.

35 kişiyi ağırladıklarını belirten acente yetkilisi Erdinç Düzen, “Biz bugün Yüksekova’dan 35 kişilik ekiple Cennet ve Cehennem Vadisi bölgesine geldik. Sonbaharda burayı görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Doğası 4 mevsimde insanı kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Acente olarak bölgemizin tanınması için güzel projelerle yola çıktık. İnşallah ilerleyen zamanda daha güzel etkinlikler yapacağız. Herkesi doğamızı görmek için Yüksekova’mıza davet ediyoruz” dedi.

Buzulları görmek için İsveç’ten geldiğini belirten Serhat Çayır isimli doğasever, "Hakkari ve Yüksekova coğrafyasını çok merak ettiğim için buraya geldim. Sabah saatlerinde çıktık buraya geldik. Çok güzel bir yer. Ortam da çok güzel. Doğa yürüyüşünün ardında buzulları yakından görme fırsatını bulduk. Hep hayal ettiğim yeri yakından gördüm, buna çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.