Samsun’da bir genç, 3,5 yılda uzattığı saçlarını lösemili çocuklara peruk olsun diye bir kuaföre bağışladı.

20 yaşındaki Fahri Can Kesgin, 3,5 buçuk yıldır uzattığı saçlarını bağışlamak için ilk olarak Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği’ne gitti. Burada Fahri Can Kesgin yıllardır lösemili çocuklara peruk yapan Kuaför Hüseyin Alkan’a yönlendirildi. Hüseyin Alkan ise saçı teslim alarak bir lösemi hastası çocuğa peruk yapacak. 3,5 buçuk yıldır saçlarını uzatma aşaması kaydeden Fahri Can Kesgin, "Saçlarımı daha iyi uzatabilmek için internetten videolar izliyordum. Bir videonun altında yorum olarak bir kişinin saçlarını bağışladığını yazdığını gördüm. Bundan etkilendim ve bende bağışlamaya karar verdim. Sabır ve sükûnet ile saçımı uzattım. Sizler de destekçi olabilirsiniz. İnşallah alıcısı da mutlu olur. Bir hayır duasını eksik etmesin. Benim gibi saçı uzun olan milyonlarca insan var. Herkesi saçını bağışlasın. Lösemi hastasının birinin yüzünde gülümseye sebep olursam ne mutlu banadır. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.