Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan Şehit Recep Demir İlköğretim okulunda eğitim gören 340 öğrenciye ‘Geleceğimi Planlıyorum’ projesi çerçevesinde jandarma mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde operasyon ve denetimlerin yanı sıra eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çocuk Kısım Amirliği ve İdari Kısım Amirliği ekipleri tarafından Karaçam Mahallesinde bulunan Şehit Recep Demir İlköğretim Okulunda eğitim gören 340 öğrenciye jandarma mesleği hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı, balon ve çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı projede jandarma tanıtıldı.