İzmir’in Foça ilçesinde çöplükte çıkıp ormanlık alana yayılan yangında 340 hektar alan küle döndü. Alevler havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.15 sıralarında Foça ilçesi Yeni Foça Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı; 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi.

TSK 2 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için TSK’ya ait 2 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi. MSB’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir’in Foça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 helikopter görevlendirildi" denildi.

340 hektar alan yandı; kontrol altında

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Foça ilçesinde çıkan orman yangınının, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığını açıkladı. Türköz’ün yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çöplük mevkiinde 05.10.2024 günü saat 11.00 sıralarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ilerlemiştir. İlk belirlemelere göre 340 hektar alanın yandığı tespit edilmiştir. Yangına 2 yangın söndürme helikopteri, 2 askeri helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz yangın söndürme aracı ve su tankeri ile müdahale edilmiş olup, yangının enerjisi azalmıştır ve kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen yangın olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır."