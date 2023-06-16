Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü görevlerini yürüten mesleğinin 34. yılında emekliye ayrılan başarılı Müdür İbrahim Sezer için veda yemeği düzenlendi.

Milli eğitim camiasının değişik kademelerinde başarılı hizmetler veren 34 yıllık hizmet süresi içerisinde 2 maaş ödül, 3 takdir, 4 teşekkür ve 3 başarı belgesi ile ödüllendirilen Müdür İbrahim Sezer, emekliye ayrılması dolayısıyla Esire Termal Tesisleri Restoranında verilen veda yemeğiyle yeni yaşamına uğurlandı.

Müdür Sezer’in veda yemeğine, Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, okul idarecileri ve çalışma arkadaşları katıldı.

Milli Eğitim camiasına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilen Sezer’e, Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından plaket ve hediye takdim edildi.

Kendisi için düzenlenen veda yemeğine katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Müdür İbrahim Sezer,” 34 yıllık meslek hayatımın önem verdiğim ve memleketim dediğim Hisarcık’ta görev yaptığım 11 yıllık süre zarfında çalışma fırsatı bulduğum daire amirlerime, meslektaşlarım ve tüm Hisarcık halkına çok teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun, hakkınız varsa helal ediniz” dedi.