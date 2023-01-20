Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesine 34 yıldır köfte ekmek satarak geçimini sağlayan Fevzi Kalkan, “Ben köfteye sevgi katıyorum” dedi.

Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesine 34 yıldır köfte ekmek satarak geçimini sağlayan Fevzi Kalkan, “Ben köfteye sevgi katıyorum” dedi.

Hazırladığı köftede katkı maddesi bulunmadığını ifade eden Kalkan, “Köfteleri insanların gözü önünde hazırlıyorum. Müşteriler yediklerini görüyorlar. Bir kere tadan mutlaka yine geliyor. Çünkü ben köfteye sevgi katıyorum, hiç hile söz konusu değil” diye konuştu.

Dana, koyun ve kuzu kıymalarını karıştırarak çeşitli baharatlarla lezzetlendirdiği ve seyyar tezgahında pişirdiğini belirten Mercanlı köfteci Fevzi Kalkan, “34 yıldır köfteleri dana, koyun ve kuzu kıymasını karıştırarak özenle hazırlıyorum. Köftenin iyi yoğrulması önemli. Köftenin lezzeti buna bağlı. Müşterinin isteğine bağlı baharat katıp garnitür olarak da yeşilliği kullanıyoruz” dedi.