Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftasının ikinci günü tamamlandı.

16 ülkeden, 110 yelkenli yatın katıldığı yarışta ikinci gün koy içi ve koy dışında coğrafi üçgen rota yarışları ile devam etti. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen yarışlar, Marmaris Körfezi Koy içi ve koy dışında yapılan yarışların ikinci günü ‘Setur Marinaları Günü’ adıyla yapıldı. Netsel Marina’dan sırayla ayrılarak kategorilerine göre koy içi ve koy dışına çıkan yelkenli yatlar, uygun rüzgarın çıkmasının ardından mücadeleye başladılar. Koy içinde iki yarış koy dışında tek yapılan ikinci günün galipleri yapılacak ödül töreninde kupalarını alacaklar.

Yarın off-shore uzun yarış etabı var

Kendisi de yarışçılardan olan MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, "34’üncü yılını kutluyoruz ve açılış günümüzü 29 Ekim’de yaptık. Büyük bir coşkuyla bütün ülkede olduğu gibi Türk Bayraklarımız, İstiklal Marşımız, saygı duruşumuzla, yabancı ülkelerden gelen misafirlerimizin de katkısıyla coşkulu bir kutlama yaptık. Pazartesi ben koy içinde yarıştım. Bir kısım tekneler koy dışında yarıştı. İçeride iki yarış yaptık. Gayet de güzel geçti. 10 civarında rüzgar vardı. Herkes de keyif aldı sanırım. Biz çok keyifli yarıştık. Bugün koy dışında yarıştık. Diğer koy dışında yarışan ekipler içeriye girdiler. Rüzgar biraz geç geldi ama yine 10- 12 knot civarındaydı. Bir coğrafi üçgen rotada tamamladık, Marinaya döndük. Yarın off-shore yarışmamız var. Uzun bir yarış dışarıda olacak, iki grupta yani ayrı ayrı. Ayrıca yarış için her iki grup birlikte start alacak. Coğrafi uzun bir yarış yapacağız. Marmaris Boğaz çıkışından ya Göcek tarafına ya da Bozukkale tarafında Kızılada dönüşü yapacağız. Ama tabii bunu ben şu an söyleyemiyorum. Alternatif rotalarımız var. Yarın denize çıktıktan sonra komite hakemlerimiz rüzgarın durumuna göre, rüzgarın yönüne göre karar verip yarışlara girecekler. Biz de ona göre yarışacağız" dedi.

Yarışlar için Rusya’nın Moskova kentinden gelen Rus takımın sözcüsü, "Yarışlara çok güzel başladık, burada olmak gerçekten harika bir duygu. Tabi ki eksiklerimiz, hatalarımız var ancak bunları düzeltmek için çok çalışıyoruz. Güçlü rakiplerimiz var, umarım yarış sonunda derece alırız" dedi.

34’üncü Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 3 Kasım Cuma günü yapılacak ’5. Yarış Günü’ yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları ;

Birinci yarış: IRCHR 1- Aldebaran- Egor Ignatenkoza, IRCHR 2- Esen Mila - Oleg Kuragın, IRCHR3 - Capella II - Dmitry Komarov, IRCHR4 - Kaçamak - Olga Koriokova

İkinci yarış: IRCHR 1- Juana - Nikalai Martynkou, IRCHR 2- Rama- Anderi Morozov

IRCHR 3- Capella II - Dmitry Komarov , IRCHR 4- Babe- Pavel Kucherkov

IRC 1 - Lagertha - Sergei Musikhin