Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, Gaziantep Kunduracılar Odası, Gaziantep Sayacılar Odası ve GASİD’ in destekleriyle düzenlenen 34. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı, 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, Gaziantep Kunduracılar Odası, Gaziantep Sayacılar Odası ve GASİD’ in destekleriyle düzenlenen 34. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı, 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te kapılarını ziyaretçilerine açacak.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı değerlendirmede, gelişen dünya ekonomisinde çok fazla üretim yapmanın yanında katma değerli, yenilikçi anlayışla üretim yapmanın zorunlu olduğunu söyledi. Günümüz şartlarında, katma değerli yüksek teknolojili ürün üreten firma, şehir ve ülkelerin ihracat birim fiyatları daha yüksek olduğunu anlatan Ünverdi şunları kaydetti:

“Özellikle dünya çapında bilinen markalı üretim yapmamız hem şirketlerin birim üretimden kazancını artıracak hem de kentimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak. Böylesine güçlü olduğumuz bir sektörde her yıl gerçekleştirdiğimiz GAPSHOES fuarı markalaşma, üretim ve satış konularında üreticilerimize çok büyük katkılar sunmakta, yeni Pazar imkanları ile ihracatımızı arttırmada önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda ayakkabı sektörünü bir araya toplayacak ve daha iyi koşullarda, katma değeri yüksek üretimler yapılmasını sağlayacak olan Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşuna hız kesmeden devam ediyoruz. Kurulacak olan bu OSB ile üreticilerimiz teknolojik, steril ve yeşil dönüşüme uygun koşullarda üretim yaparak yeşil mutabakat kriterlerine uygun ürünler ortaya koyacak ve AB ülkelerine yapılacak olan ihracatlarda ilk tercih haline gelecekler.”

Yurt dışından da katılımcıların olduğu fuara Gaziantepli firmaların yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden de gelecek olan 350 firma ve 1250 marka temsil edilecek. Geçtiğimiz yıl 70’e yakın ülkenin ziyaret ettiği GAPHOES’u bu yıl da başta İtalya, Almanya, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin, Uganda, Suriye, Irak, İran, İsveç, Moldova ve Mısır olmak üzere pek çok ülkeden sektörel bazda katılım olacağı tahmin ediliyor.

4 gün boyunca saat 10:00-19:00 saatleri arasında açık olacak fuara ise 40 bin ziyaretçinin ilgi göstermesi bekleniyor.