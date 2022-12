Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de katıldığı törenle açılan fuarda yaz sezonuna yönelik hazırlanan sayısız ürün ve birbirinden özel modeller görücüye çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de katıldığı törenle açılan fuarda yaz sezonuna yönelik hazırlanan sayısız ürün ve birbirinden özel modeller görücüye çıktı

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası gibi kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen, 34. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı’nın” açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Başar Küçükparmak ve Ferhan Sağım, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile sanayiciler, işadamları ve diğer davetliler katıldı. Fuarların sektörler arasında oluşturulan sinerjiyi temsil ettiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede konuşmasında, “Gaziantep bir fuarın oluşturduğu sinerjinin önemini çok iyi biliyor. Gaziantep’in tanıtımı, sosyal ve ekonomik kalkınması için atılmış önemli bir adım olan bu fuarın açılışında olmaktan memnuniyet duyduğumu öncelikle ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi ayakkabı sektörü; deri ve deri ürünleri sektörünün lokomotif alt grubunu oluşturmaktadır. 1950 yılından itibaren küçük sanayi görünümünü kazanmaya başlayan ayakkabı sanayi, son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle 1980’li yıllarda sektörde yapılan ve oldukça ciddi sayılabilecek makine parkı yatırımları sanayileşmesini sağlamıştır. Sektörde son yıllarda askeri ayakkabılar, botlar ve iş ayakkabıları üretiminde hızlı bir gelişme gerçekleşmiştir. Ayakkabı makineleri ve ayakkabı yan sanayi üretimi kapasite ve teknoloji olarak gelişmiş olup üretim ve çeşitlilik açısından zengindir. Yıllık 300 milyon çift terlik ve ayakkabı üretim kapasitesiyle en çok üretim ve ihracat yapan ikinci şehrimiz olan Gaziantep ayakkabı sektöründe oldukça gelişmiş bir kentimizdir. Gaziantep’te 1200 ayakkabı, 400 terlik, 1600 imalatçımız var. Yaklaşık 1500 perakendecimiz var ve 80 binden fazla da çalışanımız bulunmaktadır. Ülkemiz 2021 yılında deri ve deri ürünleri ihracatının yüzde 57,8’lik bölümünü ayakkabı ihracatı oluştururken, bu değer 2022 yılının ilk 10 ayında yüzde 59,3 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

“Türkiye 2001 yılında ayakkabı ihracatında dünyada 32. sırada iken 2021 yılında 19. sıraya yükselmiştir” diyen Hasan Büyükdede konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Salgının ardından Rusya-Ukrayna savaşından da etkilenen Avrupa ülkelerinin üretim için rotayı Türkiye’ye çevirmesi Türkiye’yi ayakkabı konusunda cazibe merkezi haline getirmiştir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Avrupa’daki büyük ayakkabı firmaları Türkiye’ye yönelmiş ve böylece ilk defa ayakkabı ihracatımız 1 milyar dolar üzerine çıkmıştır. İhracata dönük çalışan üreticilerimiz, alıcılar tarafından talep edilen standarda uygun üretim yapmaktadırlar. Ülkemiz ayakkabı sektörünün Özellikle İspanya, Portekiz gibi Avrupalı üreticilerle rekabet edebilecek büyük bir arz potansiyeli vardır. Özellikle İspanya, Portekiz ve İtalya gibi Avrupalı ayakkabı üreticisi ülkelerle rekabet edilebilmesi için sektörümüzün firmalarının ürünlerimizin tanıtımını yapması markalaşma ve tasarım açısından önem arz emektedir. Türk ayakkabı sanayi ve ayakkabı yan sanayinin çevre konularında duyarlı olduğunu biliyoruz. Gaziantep ayakkabı sanayisinin; sürdürülebilirlik açısından, sektör ihracatçılarının AB pazarında avantajlı konuma gelmesi, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılaması, geri dönüştürülmüş hammaddelerin ve geri dönüşüme imkan sağlayacak tedarik zincirleri oluşturmasına imkan sağlayacak Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesini kurduk. Bu yıl 34 üncüsü düzenlenen Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarının Başta ülkemiz olmak üzere Gaziantep ve sanayimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.”

"Yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermemiz lazım”

“Gaziantepli müteşebbis ve sanayicilerin önü açıldığında üretim, ihracat ve istihdamda neleri başarabildiklerinden şüphe yok” diyen Vali Gül, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere üretimin yapıldığı her sanayi bölgesinin önemli istihdam kaynağı oluşturduğunu söyledi. Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere kentteki tüm kurumların da iş birliği içerisinde yaptıkları çalışmaların çok değerli olduğunun altını çizen Gül, “Bundan sonraki süreçte sanayicilerimiz ve sektörlerimiz için iki konu çok önem taşıyor. İhtiyaç olan sektörlerde özellikle arazi konusunda çok hızlı kararlar verilmesi sektörlere katkı sağlayacaktır. Ayrıca enerji verimliliği noktasında da GES başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları öne çıkarılmalı. İnanıyorum ki Gaziantep bu durumda Türkiye’ye örnek bir model oluşturacaktır. Fuarın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirlik temelli önemli çalışmalar yürütüyoruz”

Gaziantep’in ayakkabı sektöründe ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Sektör GAPSHOES gibi organizasyon ve fuarlar ile önemli ivmeler yakalıyor. Bu durum da firmalarımız için yeni fırsatlar oluşturuyor. Bizler Gaziantep modeli olarak sürdürülebilirlik temelli önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çok girişimci ve çok çalışkan olan, aklıyla bugünlere kadar gelmeyi başaran, söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışı ile hareket eden Gaziantepli sanayicilerimiz var. Hepsine bu azimli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bu şehir nasıl destansı bir mücadele ile düşman işgalinden kurtulduysa bugün de büyük bir mücadele vermektedir. Dünyanın bu azmi anlaması için Panorama Müzesi’ne gelip 6317 şehidimizin nasıl bu vatan için can verdiklerini görmesi lazım. GAPSHOES Fuarı’nın hayırlı olmasını diliyor, şehrimiz ve ayakkabı sektörü için büyük önem taşıyan organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Fuarcılığın bu günlere gelmesinden dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Milletvekili Nejat Koçer, “Böyle bir ortamda fuara katılımın yoğun olması mutluluk verici. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede’nin fuarımıza katılmasından ve yaptığımız çalışmalarda verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gaziantep’in ülkemizin kalkınmasına en büyük desteği veren illerin başında geldiğini ifade eden Koçer, “Bundan gurur duyuyoruz. Sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün ayakkabı sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. Markalaşma yolunda önemli çalışmalar yapılıyor. Ayakkabıda ihracatın artması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bunun devamı için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Desteklerin sınırlandırılmadan devam etmesini istiyoruz”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ‘Fuarlar Şehri Gaziantep’ parolasıyla küçük alanlarda başlayıp 2007 yılında kurulan Ortadoğu Fuar Merkezi ile büyüyen ve bugün çok sayıda fuara ev sahipliği yapan Gaziantep’in bugünlere gelmesinden çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

O dönem GSO Yönetim Kurulu Başkanı olan ve bu vizyonu ortaya koyan Milletvekili Nejat Koçer başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür eden Ünverdi şöyle devam etti:

“Bizler de emanet aldığımız bayrağı her alanda olduğu gibi fuarcılık konusunda da çok daha yukarı taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, odamız öncülüğünde düzenlenen GAPSHOES Ayakkabı ve Terlik Fuarı, Penye Fuarı, Gaptarım ve Gıda Fuarları’na bu sene bölgemizin ilk ve tek doğal yaşam konseptli fuarı olma özelliği taşıyan CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı’nı da ekledik. Bugün de çok şükür, tüm dünyada yaşanan onca olumsuzluklara rağmen GAPSHOES Fuarı’nın 34.’sünü yoğun bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Ayakkabı ve terlik sektörünün kalbi konumunda olan şehrimizde düzenlediğimiz fuarımız sektör adına belirleyici oluyor. Bu doğrultuda, Gaziantep hem üretim hem ihracatıyla ayakkabı ve terlik sektöründe büyümeye devam ediyor. Gaziantep’in 2011 yılında 40 milyon dolar olan ayakkabı ve terlik ihracatı 2021 yılında 160 milyon dolara ulaşmıştır. 10 yılda tam 4 kat bir artış söz konusudur. 2022 yılının ilk 10 ayında ise şehrimizden 138 milyon dolarlık ayakkabı ve terlik ihracatı yapılmıştır. Deri, plastik, ayakkabı ve terlik ürünleri ihracatında İstanbul’dan sonra 2. sıradayız. Plastik terlik üretiminde de Türkiye’de birinci sıradayız.”

Ülkemizde sanayinin en önemli üretim merkezlerinden olan ve yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracatı ile 6. sırada yer alan Gaziantep’in, üretim ve ihracatının artmasına ayakkabı sektörünün çok daha fazla katkıda bulunabilecek potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Adnan Ünverdi, “Bu çerçevesinde, kuruluş çalışmalarına devam ettiğimiz, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi, en başından altyapısı ve sunduğu imkanlarla günün gelişmelerinin de ilerisinde ülkemize örnek bir OSB olacak. Bu bölgemiz sektörümüze yeni bir vizyon ve ufuk katacaktır. Hepimiz biliyoruz ki; bugün ayakkabıcılarımız şehrin farklı noktalarında ve zor koşullarda üretim yapıyor. Buna rağmen özveriyle büyük başarılara imza atıyor. Biz sektörü hak ettiği imkanlara kavuşturmak istiyoruz” görüşlerine yer verdi.

Yurtdışı harcamalarında 2+2 formülüne geçtiğini kaydeden Adnan Ünverdi, “Daha önce yaptığımız her fuarda 50 destek verilirken buna bir sınır getirilmiş durumda. Bu durum her sektör için geçerli. Bu desteklerin sınırlandırılmadan devam edilmesi noktasında gerekli çalışmaların yürütülmesini talep ediyoruz. Yine Ticaret Bakanlığımızın da şu anda yürütmüş olduğu bir uygulama var. Daha önce yapmış olduğumuz harcamalarımızla ilgili yurt dışına gidip geldiğimizde bu vergilendirildiği zaman bunun yüzde 70’ini alabiliyordunuz. Şu an yeni hayata geçirilmiş uygulamaya göre bunu önceden alabiliyorsunuz. Bunun Türkiye ihracatına katkı sağlamasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi OSB’de tahsis talebi başvurularının alınmaya başladığını da müjdeleyen Ünverdi, sektörde faaliyet gösteren firmaları, 15 Aralık tarihine kadar Gaziantep Sanayi Odası’na başvuruda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, ayakkabı sektörü olarak büyümeye devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Büyümenin yanında sıkıntılarda yaşıyoruz. Aldığımız desteklerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektöre ara elaman yetiştirme konusunda ve sektörü daha ileriye taşımak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB’nin kurulmasına destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Buranın faaliyete geçmesiyle inşallah dünya markaları ortaya çıkartmak için var gücümüzle çalışacağız.”

Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, stantları ziyaret ederek firma temsilcilerine hayırlı olsun dileklerini ilettiler.