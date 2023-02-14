Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek olan ve yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Serdivan Belediyesi, bölgeden gelen depremzedeleri de misafir ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek olan ve yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Serdivan Belediyesi, bölgeden gelen depremzedeleri de misafir ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrasında ekipler enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken bölgeye de yardım seferberliği devam ediyor. Bu çerçevede arama kurtarma çalışmalarına destek olan ve yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Serdivan Belediyesi, bölgeden gelen depremzedeleri de misafir ediyor. Otellere ve vatandaşlarla koordineli olarak belirlenen evlere yerleştirilen depremzedelerin, tüm ihtiyaçlarını Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Şimdiye kadar 337 depremzede Serdivan’da misafir edilirken gıda, giyim, yakacak, mobilya, oyuncak, medikal ve hijyen seti gibi tüm ihtiyaçları karşılanarak depremin izleri giderilmeye çalışılıyor.