Samsun’da polis tarafından 337 anne ve anne adayına ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi verildi.

Samsun’da polis tarafından 337 anne ve anne adayına ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi verildi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği personeli tarafından uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek ve bu mücadeleye vatandaşların da desteğini sağlamak amacıyla 30 Ocak 03 Şubat tarihleri arasında ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimleri düzenlendi. Bu çerçevede İlkadım İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı 5 ayrı kurs kursiyerlerinden oluşan 50’si anne veya anne adayı 54 kişiye, Çarşamba ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden oluşan 34 anne ve anne adayına, Canik İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı 1 kursun kursiyerlerinden oluşan 12 anne veya anne adayına, İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi’nde bulunan bir balık fabrikası çalışanlarından oluşan 237 anne veya anne adayına toplamda 8 etkinlikte 337 vatandaşa broşür dağıtılarak ‘UYUMA Uygulaması’ ve ‘narkotikpolisianne.com’ adresi tanıtıldı; ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi verilerek farkındalık oluşturuldu.

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ülke ve topluma maddi ve manevi anlamda büyük zararlar veren uyuşturucuyla mücadelede başarının ancak toplumunun tüm kesimlerini kapsayacak etkin bir mücadele ile mümkün olacağını vurgulayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Kolluk kuvvetlerimiz uyuşturucuyla mücadele konusunda başarılı çalışmalar yürütmekteler. Ailelerin ve gençlerimizin bu konuda bilinçlenmelerini çok önemsiyoruz. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ ile uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılmasını hedefliyoruz” dedi.

Tek bir evladın dahi uyuşturucu batağına düşmemesi için tüm kurumları, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve aileleriyle devlet ve milletin el ele tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Vali Dağlı, “Konuya ilişkin operasyonel faaliyetleri kararlılıkla sürdürmenin yanı sıra vatandaşlarımızın konu hakkında bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasına yönelik birçok eğitim faaliyetini de kesintisiz devam ettiren kolluk birimlerimizi kutluyoruz. Bu önemli konuya hassasiyet göstererek eğitimlere katılan tüm anne ve anne adaylarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Vali Dağlı ayrıca, özellikle anne ve anne adayları olmak üzere herkese mutlaka ‘narkotikpolisianne.com’ web sitesini ziyaret etmeleri ve uyuşturucu ticaretini doğrudan/ en hızlı şekilde kolluk birimlerine bildirebilecekleri UYUMA uygulamasını (narko.link/narkotiksmdb) telefonlarına indirmeleri çağrısında bulundu.