Kırşehir’de geleneksel haline getirdiği yardımlaşma seferberliğini Ramazan ayının gelmesi ile birlikte artıran esnaf, şehir halkına örnek oluyor.

Yenice Mahallesi’nde 33 yıldır market işleten Mahmut Turan, mahallesinde bulunan ve alışveriş yapan vatandaşların da destekleriyle bölgesinde ihtiyaç sahibi herkese yardım eli uzatıyor. Ahilik dayanışmasıyla hareket ettiğini aktaran Turan, muhtarlıklar ve mahalle sakinlerinin destekleriyle hayırseverler arasında ihtiyaç sahipleri için köprü kuruyor. Amacının esnaf dayanışmasıyla ihtiyaçları gidermek olduğunu ifade eden Turan, "Ahilik düsturu ile esnaflık yapıyorum. 33 yıldır iş hayatındayım. Yaşadığımız şehirde bir ilki de başardık. İhtiyaç sahibi aileyi mahalleli ve muhtar aracılığıyla belirleyerek ekmek ve gıda yardımlarında bulunuyoruz" dedi.

Bazen koli, bazen zarf, bazen ekmek yardımı

Kırşehir’de yaşadığı Yenice Mahallesi’nde özellikle Ramazan ayının gelmesiyle yardımlaşma duygusunun arttığını anlatan ve yardımların yerine ulaşımında aracı görevi gören Mahmut Turan, "Günlük 3-5 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla da tatlısından meyvesine kadar her türlü ihtiyacı gideriyoruz. Amacımız Kırşehir’de esnafların bölgelerinde yaptığımız çalışmayı yaparak yardım seferberliğini yaygınlaştırmak. Hayırseverler kolileyerek de bizlere yardımlarını getiriyor. Belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine bizler de teslim ediyoruz. İlk yapmamız gereken iş önce çevremizi görmek" diye konuştu.

Şenol Koç adlı mahalle sakini ise, "Muhtar Mahmut" olarak tanınan Mahmut Turan ile ihtiyaç sahipleri için destek sunduklarını aktardı.