Antalya’da 2 katlı metruk binanın giriş katında, 33 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle içerisindeki 2 katlı metruk binanın giriş katında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada hayatını kaybeden kişinin kimliğinin Engin Baybars olduğunu belirledi.

Üzerinde kesici alet ve darp izi bulunmayan, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen gencin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.