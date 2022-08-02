Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı. 7 Ağustos’a kadar sürecek olan festival çerçevesinde panel, söyleşi, konser ve etkinlikler düzenlenecek. Festival boyuncu el sanatları ustalarının üretmiş olduğu birbirinden farklı ürünler vatandaşların beğenisine sunulacak.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı. 7 Ağustos’a kadar sürecek olan festival çerçevesinde panel, söyleşi, konser ve etkinlikler düzenlenecek. Festival boyuncu el sanatları ustalarının üretmiş olduğu birbirinden farklı ürünler vatandaşların beğenisine sunulacak.

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, yüzlerce katılımcı ve binlerce vatandaşın büyük ilgisi ile kapılarını açtı. Şile Etkinlik Alanında düzenlenen festivalin açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile’yi sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tanıtmak için büyük bir gayret ile çalıştıklarını belirterek, “Taşıdığı kültürel değerin yanı sıra İstanbul’un en eski festivallerinden biri olan festivalimizi her yıl giderek artan bir coşkuyla kutluyoruz. Bize her zaman desteğini gösteren Şilelilere tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Şile’de Mazhar Alanson rüzgarı

7 Ağustos’a kadar devam edecek olan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali için Şile Marina Mevki Etkinlik Alanına özel stantlar kuruldu. Alanda açılan Şile Bezi stantlarında Şile Bezinden üretilmiş birbirinden güzel ürünler sergilendi. Festival alanı girişinde bulunan geçmişten geleceğe fotoğraf sergisi ile vatandaşlara 150 yıldır dokunan, işlenen, yörenin ekonomisini sağlayan, yerel halkın en önemli kültürü olan dokuma ürünü Şile Bezi, tarihi ve yapılışı anlatıldı. Stantlarda ayrıca Şile’ye ait birçok ürün de sergilendi. Festival Korteji ve açılış seremonisinin ardından Mazhar Alanson konseri ile coşan Şileliler, sevilen sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık on bin kişinin katıldığı konserde sahne alan ünlü sanatçı, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede, şarkılarını seslendirirken konseri dinleyen binlerce kişi şarkılara eşlik etti.

"Festivale tüm halkımızı bekliyoruz"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ”33. düzenlediğimiz Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali bugün coşku ile başladı. Yerli ve milli halk oyunlarının sergilendiği kortejimizden sonra Şile Bezinin sergilendiği stantlarımızı gezdik. Yedi gün boyunca devam edecek festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, "Türkiye’nin neresine giderseniz gidin Şile Bezi var. Şile’nin böyle bir değere sahip olması gerçekten çok önemli. Burada Şile Bezinin bulunduğu stantları gezdik. El emeği alın teri ürünlerinde pazarlanması çok önemli. Şile İstanbul’un incisi. Deniziyle, doğasıyla, ormanıyla. Aynı zamanda kültürel bir miras olarak bize bıraktığı Şile bezi nesilden nesile aktarılarak devam eden önemli bir değer” ifadelerini kullandı.

"Şile Bezi tarihi bir kumaştır"

Şile Bezi dokuma öğretmeni Ayşe Taşpınar, "Şile Bezi için festival ilk Şile’de yapıldı. Şile Bezi tarihi bir kumaştır. Yüzde yüz pamuktan yapılır. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamamıştı. Bugün 33. festival Yapılıyor. Çok güzel bir etkinlik ortamı var burada, Şile Bezinin sergilendiği stantlarımız var. Çok güzel bir etkinlik, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle festivalleri Şile’ye kazandırdığı için çok mutluyuz ”dedi.

"Bu festival için Tokat’tan geldim"

Etkinliğe katılan Nuray Karaaslan, "Çok heyecanlıyız çok büyük bir karabalık var, herkes çok eğleniyor. Belediye başkanımıza böyle festivaller düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Festival bir hafta sürecek her akşam ünlü bir sanatçı burada bizimle olacak, biz çok mutluyuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz ” diye konuştu. Mehmet Çatalyürekoğlu isimli bir vatandaş, ” İstanbul’a kızımın yanına geldim. Şile Bezi festivalini bekliyordum. Şile gerçekten tarihiyle, doğasıyla, insanıyla hakikaten çok güzel bir ilçemiz. Ben bu festival için Tokat’tan geldim. 980 km yol yaptım. Memnunum burada olduğum için, çok mutluyuz, çok güzel bir festival“ dedi.

Birbirinden ünlü sanatçılar Şile’de buluşuyor

Mazhar Alanson konseri ile festivalin ilk günü geride kalırken, 2 Ağustos Salı günü Ritüelleriyle Şile Bezi Atölyesi ile Şile Bezi Vizyon Projeler Lansmanı gerçekleşecek. 3 Ağustos Çarşamba günü Bora Duran Konseri, 4 Ağustos Perşembe günü Uğur Arslan konseri gerçekleşecek. 5 Ağustos Cuma akşamı Türk Pop Müziği’nin en güçlü yorumcularından Haluk Levent sahne alacak. 6 Ağustos Cumartesi akşamı güçlü sesiyle büyük beğeni kazanan Pop Sanatçısı Simge unutulmaz bir performansa imzasını atacak. Festivalin son günü olan 7 Ağustos Pazar günü ise Cengiz Kurtoğlu sıra dışı sahnesiyle Şile’de unutulmaz bir performansla dinleyicilerle birlikte olacak.