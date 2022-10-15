İstanbul’da 33 eve girerek 3 milyon değerinde eşya ve para çalan 2 şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polis ekiplerine yakalandı. Şüphelilerin sokak sokak dolaştıkları anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da 33 eve girerek 3 milyon değerinde eşya ve para çalan 2 şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polis ekiplerine yakalandı. Şüphelilerin sokak sokak dolaştıkları anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul polisi Esenyurt, Avcılar, Bağcılar ve Bahçelievler’de artan hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sokak sokak dolaşarak hırsızlık yapacakları evleri belirleyen 2 hırsızın genellikle apartmanlara tırmanarak dairelere girdiği görüldü. Kimliği tespit edilen Emircan A. (19) ile Ferhat Ö. (30) isimli şüpheliler Küçükçekmece’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Esenyurt’ta 17, Avcılar’da 5, Bağcılar’da 4 tane ve Bahçelievler’de 7 olmak üzere toplam 33 evden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin girdikleri evlerden toplam 3 milyon lira değerinde eşya ve para çaldığı belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin sokak sokak gezerek girecekleri evleri belirledikleri anlar ise kameraya yansıdı.