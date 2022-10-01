Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 33 bin metrekare alan üzerine inşa edilen parkta sona doğru yaklaşılırken 7’den 70’e tüm vatandaşların uğrak yeri olacak.

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 33 bin metrekare alan üzerine inşa edilen parkta sona doğru yaklaşılırken 7’den 70’e tüm vatandaşların uğrak yeri olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Cumhuriyet Mahallesine, 33 bin metrekare alanda dev bir park kazandırıyor. park, 7’den 70’e herkesin bir araya gelmesine fırsat sunacak. 33 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nın 22 bin metrekaresi yeşil alan, 11 bin metrekaresi ise sert zemin olarak planlandı. Fiili işi yüzde 70 oranında bitirilen parkta 2 bin metrekarelik granit ve bazalt plaktaş meydan döşemesi tamamlandı. Parkın ikinci bölgesinde 660 metrekarelik çocuk oyun alanın betonu atılırken çevre oturma duvarı betonu tamamlandı, EPDM kaplaması yapılacak. Yine ikinci bölgede hobbit köyü binaları yapıldı çevre duvarı imalatına devam ediliyor. 90 metrekare tuvalet ve mescit binasının dış kabası, iç seramikleri tamamlandı. 120 metrekare fitness alanının betonu atılacak ve EPDM kaplaması gerçekleştirilecek. 400 metrekare merdiven iyileştirme ve kaplama çalışması yapılırken 200 metrekare merdiven yenilenecek. 22 bin metrekare peyzaj alanının 17 bin metrekaresinde sulama hattı tamamlandı, bu çalışma yakın zamanda bitirilecek. 850 metre proje çevresi kaldırım zemininin yenilenme çalışmasına başlandı. İç proje yolları çevresinde piknik masası cepleri tamamlandı. 900 metrelik kaldırımı da yenileyerek baskı beton atacak olan büyükşehir, ihtiyaç ve talep üzerine 150 araçlık otopark alanını da yenileyecek. Cumhuriyet Mahallesi Parkı, Çayırova’da sağlık ve sosyal yaşama yeni bir soluk getirecek.