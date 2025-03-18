Milli kano sporcusu Keremhan Kara, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirdiği karda kano (snowkayaking) performansı ile bir ilke imza attı.

3258 metre yükseklikten kanosuyla karlı zeminde süzülen Kara, bu deneyimi gerçekleştiren ilk Türk sporcu olarak ekstrem spor dünyasında adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

3258 metre yükseklikten karda kano yapan Keremhan Kara, Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde sergilediği performansla ekstrem spor dünyasında yeni bir sayfa açtı. Kara, daha önce Türkiye’de hiç denenmemiş, teknik ve fiziksel olarak oldukça zorlayıcı bir ekstrem spor dalı olan karda kano denemesini (snowkayaking), eksi 10 dereceyi bulan dondurucu soğuk, sert eğimler ve kaygan zeminde gerçekleştirdi.