Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde 4 bin 434 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kent ve ilçelerinde güvenlik güçleri ekipleri tarafından trafik güvenliğin sağlanması için denetim yapıldı. Yapılan denetim çerçevesinde 4 bin 434 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. 171 araç sürücüsüne hız sınırını aşmak, 51 sürücüye muayenesiz araç kullanma ve 103 sürücüye diğer trafik kurallarına uymama suçlarından toplamda 325 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.