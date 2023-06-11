Kayserili ses sanatçısı Recep Alemdar; 32 yıl sonra eserini seslendirerek klip yayınladı.

Kayserili sanatçı Recep Alemdar; uzun yıllar sonra ’Hasretim Bitsin’ şarkısına klip çekti. Yıllardır suskun vaziyette beklediğini ve bu arada yüzlerce eserinin biriktiğini aktaran Alemdar, Kayseri’yi çok sevdiğini belirtti. ŞEserinde özlem ve hasreti anlattığına dikkat çeken Alemdar; "32 yıldır suskun bir vaziyette bekliyorduk. Bir taraftan da eserler birikiyordu. Yapımcı bulunca piyasaya arz ettik. Şarkının hikayesi tamamen esinlenme, benim yaşamımla hiç alakası olmayan. Özlemi ve hasreti anlatan, sevgiliyi geri getirmeye bir yakarış diyelim. Çok şarkılarımız var, onların gerçek hikayeleri var. Yüzlerce eser hazırda bekliyor ama piyasa oluşturabilmek için yavaş yavaş yapmak gerekiyor. 25 yıldır ticaretle uğraşıyorum. O dönem içerisinde müziği icra ettim ama üretimi geri planda bıraktık. Şimdi ticari hayatı bitirdik, tamamen emekli modundayız. Emekli insan da ya şiir yazar, ya kitap yazar. Ben de yazıyorum, yazdıklarımı besteliyorum. Çok eser var, onları da en kısa zamanda arz edeceğim. Benim konum Kayseri, Kayseri’yi çok seviyorum" diye konuştu.