Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında hizmete açtığı Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’ndeki distilasyon tesisi ile 184 vatandaşın hem ürettiği hem de doğadan topladığı lavanta, kekik, okaliptüs, nane, adaçayı başta olmak üzere 10 çeşit tıbbi aromatik bitkiden toplam 468 litre uçucu yağ elde etti. Elde edilen uçucu yağın yanında kekik suyu, lavanta suyu gibi 25.8 ton bitki hidrosolü de üretildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Tıbbi-Aromatik Bitkiler AR-GE Laboratuvarı’nda da bölgede doğal olarak yetişen ya da kültürü yapılan tıbbi-aromatik bitkilerin dönemsel ve yöresel olarak uçucu yağ miktar analizlerini yapıyor. Muğla’nın hangi bölgesinde hangi bitkinin daha verimli olduğunu tespit etmek için yapılan çalışmalarla bugüne kadar 32 tür tıbbi-aromatik bitkinin distilasyonu yapıldı.

8 ton lavantadan 136 litre uçucu lavanta yağı elde edildi

2023 Yılında Koku Vadisi Lavanta Şenliği ile başlayan lavanta hasadı ile de bugüne kadar 21 vatandaşın arazilerinde yetiştirip hasat ettiği 8 ton lavantanın yağı çıkarıldı. 8 ton lavantadan 136 litre uçucu lavanta yağı elde edildi. 2023 yılı lavanta hasadı ve sıkımının bir ay daha sürmesi bekleniyor.