Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 32 kilogram uyuşturucu madde ve 3 bin 816 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 32 kilogram uyuşturucu madde ve 3 bin 816 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 100 gram metamfetamin, 27 kilo 100 gram skunk ve 3 bin 816 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.